De Nintendo Switch-app is klaar voor de Switch 2

De Switch is er bijna! Daarom werd het hoog tijd dat de Nintendo Switch Online-app een broodnodige revamp zou krijgen, zodat hij meteen bij de launch klaar is om je game-ervaring te ondersteunen. De 3.0.1-update doet precies dat. Maak kennis met de ‘Nintendo Switch App’.

Naast het introduceren van een aantal nieuwe features is het belangrijkste dat deze vernieuwde app de Switch 2 ondersteunt, met alles wat daarbij hoort. Zo ontvang je GameChat-uitnodigingen op je telefoon en is er meer aandacht besteed aan het beheren van je screenshots. Gebruik je de optie ‘Upload to Smart Device’ op je Switch 2, worden je screenshots rechtstreeks naar de app op je telefoon gestuurd. De Nintendo Switch-app heeft plek voor 100 screenshots, die 30 dagen blijven staan. Zo heb je alle tijd om ermee te doen wat je wilt voordat ze worden verwijderd. En heb je geen zin om elke screenshot handmatig naar de app te uploaden? Er is ook een feature waarmee dat allemaal automatisch gebeurt.

Ook is de aangekondigde Zelda Notes feature al zichtbaar in het hoofdmenu van de app. Op dit moment kun je er nog niets mee, omdat de Switch 2-varianten van Zelda: Breath of the Wild en opvolger Tears of the Kingdom natuurlijk nog niet te spelen zijn. Dat zal na de launch van de nieuwe console echter veranderen.

Tot slot heeft het sociale aspect van de app wat updates gekregen. Vanaf nu kun je vrienden uitnodigen via de app en een melding krijgen als je vrienden online komen.