Final Fantasy X/X-2 HD Remaster plotseling voor Switch 2 aangekondigd

Het is alweer zeven jaar geleden dat Square Enix met een HD Remaster kwam voor Final Fantasy X/X-2 voor onder andere de Switch. Wij gaven die release toendertijd een 8.5 in onze review. Helaas voor bezitters van de game op de Switch, je kunt je save data niet overdragen, ook is er geen upgradepad dus iedereen moet € 49,99 betalen.

Met Final Fantasy X (her)beleef je het verhaal van Tidus, een sterspeler in de blitzball sport die samen met Yuna, een summoner, alles op alles zet om Spira te redden. Deze wereld wordt namelijk geteisterd door Sin, een enorm wezen wat niets goeds naar de wereld brengt. Met X-2 keer je terug naar deze wereld twee jaar na het begin van de Eternal Calm. Als Yuna die een Sphere Hunter is geworden ontdek je te wereld op een nieuwe manier met een flink mysterie om op te lossen.

De HD remaster heeft verschillende features zoals vernieuwde muziek, verbeterde graphics, toevoegingen van de oorspronkelijke international version en verschillende quality of life features. Zoals High-speed mode en geen willekeurige gevechten.

De game moet 23 juli verschijnen.