Releasedatum voor Beyond Words

Afgelopen november werd Beyond Words aangekondigd voor de Nintendo Switch en pc. Toen was al duidelijk dat de game begin 2026 zou moeten verschijnen. PQube en MindFuel Games onthullen nu in een nieuwe trailer een officiële releasedatum. Beyond Words gaat vanaf 9 april digitaal verkrijgbaar zijn. Je vindt de releasedatumtrailer onderaan.

Beyond Words is ontwikkeld door Steve Ellis en David Doak, bekend van GoldenEye 007 en TimeSplitters. De game combineert het maken van woorden met roguelike-gameplay, oftewel een combinatie van Scrabble en Balatro. Bouw krachtige woordcombinaties, ontgrendel gameveranderende upgrades en pas je aan aan steeds veranderende speelvelden waar elke beslissing de loop van een run kan beïnvloeden. Met meer dan 300 modifiers en vaardigheden, eindeloze synergieën en baasregels die het spel op onverwachte manieren op zijn kop zetten, beloont Beyond Words spelers die vooruitdenken en slim spelen. Makkelijk te leren, maar enorm bevredigend om te beheersen. Elke run biedt nieuwe manieren om multipliers te stapelen, scorelimieten te doorbreken en die perfecte zet na te jagen. Hoe ver kun jij met woorden komen?