Een nieuwe stem voor Sepiroth in Final Fantasy VII Revelations en eerste Switch 2-screenshots

Vannacht werd eindelijk Final Fantasy VII Revelation aangekondigd met een release van volgend jaar voor alle platformen. De game, zal echter een belangrijk onderdeel veranderen. De stem van Sephiroth zal namelijk iets anders zijn. Waar Tyler Hoechlin de stem insprak voor de eerste twee games van de trilogie, wordt dat nu Travis Willingham. Dit werd door de director Naoki Hamachi onthuld in een interview. Volgens hem was Tyler niet beschikbaar voor de opnames van Revelation en moest hij dus vervangen worden.

Daarnaast heeft Square Enix verschillende screenshots onthuld van Revelation op de Switch 2. Deze screenshots zijn onderstaand te vinden. Helaas is het niet van gameplay en alleen van scènes, maar toch zien ze er al indrukwekkend uit. Zo lijkt het er op dat het haar van personages onder andere een stukje verbeterd is vergeleken met de vorige twee games.