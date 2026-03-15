Eerste gameplaybeelden Granblue Fantasy: Relink – Endless Ragnarok op de Switch 2

De eerste beelden zijn verschenen van Granblue Fantasy: Relink – Endless Ragnarok op de Nintendo Switch 2. De game heeft momenteel een gesloten beta lopen, wat ook is waar de beelden vandaan komen. De beelden geven ons nieuwe informatie over hoe de game loopt op de Switch 2: momenteel lijkt het er bijvoorbeeld op dat de game op 30FPS loopt. Dat zou kunnen betekenen dat deze versie gebaseerd is op de PS4-versie, in plaats van de PS5 versie die 60FPS haalt. Aan de gameplay beelden te zien is dit verder wel een stabiele 30FPS, wat erg belangrijk is voor games zoals dit. De beelden kun je hieronder bekijken. De game staat momenteel gepland voor 9 juli.

Granblue Fantasy: Relink verscheen oorspronkelijk in 2024 al op andere apparaten na een flinke ontwikkelperiode. In de game kies je een avatar waarmee je samen met andere personages op pad gaat om de mythische Estalucia te vinden. Dit gaat compleet mis en je raakt verzeilt in een poging om de wereld te redden. Met in totaal 20 speelbare personages kun je je team maken zoals je zelf wilt. Ieder personage heeft namelijk een eigen vechtstijl. De game ondersteunt bovendien lokaal en online multiplayer waarmee je met maximaal drie anderen kunt samenspelen.Deze ‘Endless Ragnarok’ versie bevat daarnaast nieuwe content, en een aantal nieuwe personages. Ook zullen er nieuwe verhaallijnen, nieuwe modussen en meer toegevoegd zijn aan deze nieuwe versie. Genoeg te doen dus!