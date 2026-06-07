Flink wat nieuwe informatie over Final Fantasy VII: Revelation

Final Fantasy VII: Revelation werd eerder deze week aangekondigd met een releaseperiode van voorjaar 2027. De game moet dan wereldwijd tegelijk uitkomen voor alle moderne platformen. Naast een trailer en wat details over de game was er nog niet veel bekend, maar nu komt er steeds meer naar boven. Dit door gesprekken met de ontwikkelaars tijdens Summer Game Fest.

Veranderingen voor minigames

Zo blijkt uit een uitgebreid gesprek tussen de director van de game, Naoki Hamaguchi, en Gameinformer dat Queen’s Blood weer vollop terug is voor dit spel. De minigame die geïntroduceerd werd in Rebirth naast verschillende andere minigames. Echter, waar sommigen wel erg voelden als een langdurig klusje was Queen’s Blood erg goed uitgewerkt. Naast verschillende andere aanpassingen voor minigames zoals type beloningen, en moeilijkheidsgraden wordt Queen’s Blood nog verder uitgewerkt.

Zo zal in deze game er weer een verhaallijn zijn voor Queen’s Blood waarbij Nanaki (eerder bekend als Red XIII) het hoofdpersonage is. Dit komt voort uit Nanaki die in Rebirth al zijn kans waagt met het spel. Verder zullen de regels nog wat vernieuwd worden. Maar details konden hier nog niet over gegeven worden.

Chadley keert terug met een grote rol

Chadley, de bijzondere Cyborg die eigenlijk onderdeel van Shinra is, maar hun juist in het geheim tegenwerkt. In de eerdere games gaf hij Cloud en de rest al steeds opdrachten om zijn onderzoek naar Materia te verbeteren. In Revelation zal hij een grotere rol krijgen. Dit blijkt uit een interview van Restart.run met Naoki Hamaguchi.

Zo zal hij een basis maken in de High Wind en zal die ondezoek doen naar de meteoor en de ‘Weapons’ die verschenen zijn na de activering van de Black Materia. Zijn invloed zal van grote impact zijn op het hoofdverhaal. Dit vervolgt de trend van een steeds grotere rol krijgen in de trilogie.

Een grote wereld vrij om te verkennen

Het was al bekend dat de game een flinke open wereld zou krijgen, maar er zijn wat details die voortkomen uit een interview van Denfaminico Gamer met, je raadt het al, Naoki Hamaguchi. Zo blijkt dat de Highwind al snel verkregen wordt in het spel waarna je meteen een groot deel van de wereld kunt verkennen. Alle gebieden uit Rebirth zitten ook weer in dit spel en als je de rand van de wereld bereikt, kom je weer aan de andere kant tevoorschijn. Bovendien is de schaal van de wereld verbeterd.

Verder hoef je geen Chocobo’s meer te verzamelen, je hebt maar één Chocobo die steeds meer diingen leert door level omhoog te gaan. Zo kun je er ook mee vliegen. Ook kun je vrij kiezen in welke volgorde je side content gaat volgen. Zo bepalen keuzes welke side content je kunt spelen.

Naast de al eerder bekend gemaakte gebieden zal ook Wutai goed worden weergeven, is er een Underwater world, verschijnen de Knights of Round. Ook zal het spel maar één echt eiinde hebben.

Nieuwe diepgang van gevechten en personages

Met nieuwe personages en nieuwe mechanics zijn gevechten dieper dan eerder. Zo heb je Vincent die kan wisselen tuussen Beast mode en normal mode. Dit kan met de druk op een knop en spelen beiden anders. Beast mode is voor melee en normal mode heeft een focus op ranged combat. Cid speelt juist heel erg voor gevechten in de lucht. Ook zullen er meer combinatie aanvallen tussen personages zijn.

De eerste aangekondigde FITS laat spelers een job kiezen voor de speelbare personages. Zoals de bekende Black Mage. Ieder personage heeft 4 verschillende FITS die al direct vrijgespeeld zijn. Iedere FIT komt met een eigen outfit en een skill tree. Hierdoor komt er meer diepgang in je personages en je gevechten. Affectie tussen personages zoals het was in Rebirth zal echter niet terugkeren.