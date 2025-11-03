De prinses heeft je nodig in Saving Princess of Mars

Action platformer Saving Princess of Mars komt naar Nintendo Switch. Dat kondigen Ocean Games en Hrtz Games samen aan. De game zal vanaf komende donderdag al te spelen zijn.

We gaan terug naar retro met Saving Princess of Mars, een game die old school looks combineert met moderne storytelling. Je raadt nooit wat je in deze action platformer moet doen. Zei je ‘prinses redden’? In één keer goed! Vooruit, de naam laat inderdaad weinig aan de verbeelding over, maar de game draait om meer dan alleen dit. Jij speelt als de Aardse houthakker Jack, die op mysterieuze wijze op Mars terecht is gekomen. Uh oh… Wat nu? Je wordt meegenomen in een verhaal dat op een onconventionele manier wordt verteld. Met een mix van scifi, mysterie en een flinke dosis humor en slapstick hoef jij je niet te vervelen. Niets is wat het lijkt. Je speelt door zeven prachtige handgemaakte levels, allemaal boordevol chaotische combat, en kunt als meerdere personages spelen. En ben je erdoorheen? Dan liggen er nog een Hard Mode en 42 achievements op je te wachten.

Interesse gewekt? In de onderstaande trailer krijg je alvast een uitgebreide eerste indruk van de gameplay. Gaat Saving Princess of Mars donderdag ook in jouw gamecollectie?