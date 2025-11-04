Meer cosy muziek nu op Nintendo Music met nieuwe Animal Crossing soundtrack

Keer terug naar je eigen stadje van Animal Crossing: New Leaf met de nieuwste update van Nintendo Music. Deze nieuwe update van vandaag is er maar liefst 4 uur en 53 minuten aan muziek toegevoegd. Dit is verdeeld over 188 tracks. Hiervan zijn 167 tracks (goed voor 4 uur en 46 minuten) geschikt voor extended versies. Bovendien kunnen liefhebbers playlists afspelen voor ieder moment van de dag.

Net als een update vorige week voor de New Horizons-soundtrack heb je namelijk playlists voor verschillende typen dagen. Denk aan een zonnige dag of een sneeuwachtige dag. In die playlists kun je een knop dat je muziek afspeelt gebaseerd op de huidige tijd. Hij pakt dan het nummer van dat uur en begint hem af te spelen voor zo lang dat uur nog duurt en begint dan met het volgende nummer. Dus wanneer je om 13:45 begint, zal die 1:00 PM nog 15 minuten afspelen en zal daarna een uur lang 02:00 PM afspelen. Zo heb je de hele dag toepasselijke muziek.

De soundtrack is vanaf nu te vinden in de Nintendo Music-app op smartapparaten. De volledige lijst vind je hier (alleen via een apparaat met de applicatie) Naast de Nintendo Music-app is ook een abonnement op Nintendo Switch Online (met of zonder Uitbreidingspakket) nodig. Deze kun je aanschaffen via de volgende links: Nintendo Switch Online-abonnement of Nintendo Switch Online + Uitbreidingspakket-abonnement.

