De releasedatum van Two Point Museum is eindelijk bekend

Gamers die spelen op PlayStation, Xbox, en pc kunnen al sinds maart dit jaar aan de slag met Two Point Museum. Tot gisteren was het nog maar de vraag wanneer Switch-bezitters aan de beurt waren. Gelukkig kregen we tijdens de Nintendo Direct de releasedatum van 28 oktober te zien. Dat betekent dat de game nog iets meer dan een maand op zich laat wachten, maar de release wel in de buurt komt! Het is goed om te weten dat er op die datum alleen een Switch 2-versie beschikbaar wordt gesteld. De normale uitgave van het spel zal voor een bedrag van €29,99 over de toonbank gaan, al is er ook een bundel te koop voor een tientje meer.

In Two Point Museum ontwerp, beheer en ontwikkel je verschillende musea. Locaties zijn onder andere de prehistorie, een aquarium en het heelal. In de game stuur je experts op expeditie naar verre plekken om nieuwe artefacten te zoeken. Deze kun je vervolgens tentoonstellen in jouw museum zodat er diverse gasten op af komen. Verder is er nog een sandboxmodus te vinden, mag je jouw eigen stickerboek vullen en zijn er meer dan 350 decoratieve voorwerpen om jouw museum eigen te maken.

Een specifieke Switch 2-trailer is online niet te vinden. Daarom moeten we het voor nu doen met onderstaande schermafbeelding.