Lynked: Banner of the Spark aangekondigd voor Switch, meteen verschenen

Lynked: Banner of the Spark is een luchtige actie RPG die afgelopen mei op Steam verscheen. In deze game ga je de strijd aan met hordes robots, om daarna hun onderdelen te gebruiken om een nieuwe stad te bouwen. De game is heel positief ontvangen op Steam, wat er waarschijnlijk voor heeft gezorgd dat de game nu ook naar de Nintendo Switch en Switch 2 komt. Een Switch-versie van de game werd namelijk aangekondigd tijdens de Nintendo Direct, en ook meteen uitgegeven. Als je dus benieuwd bent naar deze game op de Switch hoef je niet lang te wachten… want hij is er al. De trailer die dit bekend maakte kun je hieronder bekijken.

Lynked: Banner of the Spark zet zich neer als een ‘rogue-life’ RPG. De game speelt zich af in het jaar 30XX, waarin de wereld is overgenomen door kwaadaardige robots… maar niet alle hoop is verloren. Door ‘Unibots’, vriendelijke kleine robotjes, te redden en er mee samen te werken zul je een nieuwe community kunnen bouwen. Dus ga op pad om waves van kwaadaardige robots te verslaan en gebruik hun onderdelen om een compleet nieuwe stad te maken, je wapens te upgraden, voedsel te oogsten of gewoon even relaxt te vissen. De game is daarnaast zowel solo als co-op te spelen, met game-share mode. Wat betekent dat je op twee consoles samen kunt spelen, zelfs terwijl maar één persoon de game heeft.