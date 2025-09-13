Roguelike titel Storm Lancers verschenen op de Switch

Begin afgelopen maand werd Storm Lancers aangekondigd, een eerste project van uitgever ProbablyMonsters. Toen de game werd aangekondigd stond deze gepland voor release deze herfst, maar daar is verandering in gekomen. Het blijkt namelijk dat de game nu al te spelen is. De game verscheen gisteren, na de aankondiging in de Nintendo Direct. Geïnteresseerden kunnen deze korte maar intense roguelike nu downloaden voor €19,99.

Storm Lancers is een snelle, korte roguelike ervaring, welke is ontworpen voor couch co-op. Jij en je vriend zijn neergestort op een buitenaardse planeet die een krachtige magiebron bevat. De volledige werkelijkheid staat op het punt van instorten en twee magische wezens hebben jullie uitgekozen als hun helden. Tijdens je pogingen om de planeet te redden zul je moeten vechten, sterven en een band vormen met de Stormhearts, om sterker, vuriger en onstuitbaar te worden. Elke run is anders, met andere omgevingen, wapens en vaardigheden die je kunt vinden. Elke run zal je dichter bij de waarheid brengen, maar niet getreurd als je vriend er plots vandaar moet. Hoewel de game ontworpen is voor couch co-op zal het moeiteloos tussen twee en één speler kunnen wisselen.