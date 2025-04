Dit zijn de prijzen van de Switch 2 console bundels, games en accessoires

De Nintendo Switch 2 is officieel onthuld met een releasedatum, specificaties en flink wat games. Hoewel in de Direct de prijs nog niet bekend is, heeft Nintendo de prijzen wel op hun Nintendo Store onthuld. De console zal daar vanaf 8 april te bestellen zijn in de twee verschillende bundels. Om hem via de Nintendo Store te kunnen kopen zul je echter wel aan wat eisen moeten voldoen.

De consoles kosten € 469,99 voor de losse console en € 509,99 voor de bundel met Mario Kart World. Maar om te mogen bestellen zul je uitgenodigd moeten worden door Nintendo en dat kan alleen als je voldoet aan verschillende voorwaarden. Je moet twee jaar lang onafgebroken een Nintendo Switch Online-abonnement hebben gehad, des te hoger je speeltijd, des te hoger je op de lijst komt en je moet mails hebben aanstaan van Nintendo.

Verder zijn ook de prijzen van Mario Kart en Donkey Kong bekend. Helaas is daar de inflatie ook toegeslagen. Hetzelfde voor verschillende accessoires. Alle prijzen vind je hieronder.