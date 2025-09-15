Dead Reset krijgt griezelachtige launchtrailer

Horror-fans kunnen op de Nintendo Switch aan de slag met Dead Reset, een interactieve horror game. Nu de game verkrijgbaar is hoort daar natuurlijk ook een passende launchtrailer bij, welke je hieronder kunt bekijken. Dead Reset komt van dezelfde makers als Late Shift, en de gameplay is dan ook zo ongeveer hetzelfde. De game is namelijk een FMV, oftewel een Full Motion Video. In plaats van veel gameplay krijg je hier een heuse bloederige horror film te zien, waarbij jij op verschillende momenten bepaalt hoe hij verder gaat.

In Dead Reste volg je het verhaal van chirurg Cole Mason, die vast zit in een behoorlijk nare deathloop. In een verborgen onderwater locatie moet hij onder dwang een patiënt opereren die een lugubere parasiet in zich heeft. Wie films als Alien of The Thing heeft gezien, weet natuurlijk dat dit nooit goed kan aflopen. Omdat je de loop telkens opnieuw beleeft, maak je steeds andere keuzes om jezelf te redden – of juist te verdoemen. De interactieve game barst van de bloederige special effects die doen denken aan enkele klassieke scifi-horrorfilms.