My Nintendo Store voegt producten van de Nintendo Direct toe

De My Nintendo Store heeft flink wat nieuwe producten gekregen. Het gaat namelijk om de producten van de afgelopen Nintendo Direct. Zo zijn natuurlijk de games te bestellen, maar ook de amiibo, de Virtual Boy en zijn er speciale bundels. Sommige producten zijn nu al te bestellen, maar stukje bij beetje komt er meer beschikbaar

Zo heeft Mario Galaxy een Sterrenstelselbundel met metalen posters en Metroid Prime 4 krijgt een muismat en holografische stickers. Daarnaast krijg je zowel bij Mario Galaxy als Metroid Prime een bonusartikel die bij elke editie geleverd wordt. Voor Mario Galaxy zijn dat een holografische stickerset en een sleutelhanger van Luma. Voor Metroid is het een sleutelhanger van het kenmerkende embleem van Samus.

Games

Amiibo

Virtual Boy

Links die bij ons op de site staan en naar de My Nintendo Store gaan zijn affiliate links. Alle uitgaven die je via onze links maakt, geeft een klein percentage van het bedrag aan ons, dit kost jou verder niets extra’s. Hiermee help je ons de site online te houden. Meer kun je hier lezen.

