My Nintendo Store voegt producten van de Nintendo Direct toe

De My Nintendo Store heeft flink wat nieuwe producten gekregen. Het gaat namelijk om de producten van de afgelopen Nintendo Direct. Zo zijn natuurlijk de games te bestellen, maar ook de amiibo, de Virtual Boy en zijn er speciale bundels. Sommige producten zijn nu al te bestellen, maar stukje bij beetje komt er meer beschikbaar
Zo heeft Mario Galaxy een Sterrenstelselbundel met metalen posters en Metroid Prime 4 krijgt een muismat en holografische stickers. Daarnaast krijg je zowel bij Mario Galaxy als Metroid Prime een bonusartikel die bij elke editie geleverd wordt. Voor Mario Galaxy zijn dat een holografische stickerset en een sleutelhanger van Luma. Voor Metroid is het een sleutelhanger van het kenmerkende embleem van Samus.
Games
- Hyrule Warriors: Age of Imprisonment – € 69,99 (Digitaal) / € 79,99 (Fysiek)
- Kirby Air Riders – € 69,99 (Digitaal) / € 79,99 (Fysiek)
- Mario Tennis Fever – € 69,99 (Digitaal)) / € 79,99 (Fysiek)
- Metroid Prime 4: Beyond Switch 1 – € 59,99
- Metroid Prime 4: Beyond Switch 2 – € 69,99
- Metroid Prime 4: Beyond – Nintendo Switch 2 Edition (bundel met downloadcodes) – € 69,98
- Metroid Prime 4: Beyond – Nintendo Switch 2 Edition-premiejagersbundel Digitaal – € 76,99
- Metroid Prime 4: Beyond – Nintendo Switch 2 Edition-premiejagersbundel Fysiek – € 76,99
- Metroid Prime 4: Beyond – Nintendo Switch 2 Edition-upgradepack – € 9,99
- Metroid Prime 4: Beyond-premiejagersbundel Switch 1 Digitaal – € 66,99
- Metroid Prime 4: Beyond-premiejagersbundel Switch 1 Fysiek – € 66,99
- Super Mario Galaxy + Super Mario Galaxy 2 – € 69,99
- Super Mario Galaxy + Super Mario Galaxy 2-sterrenstelselbundel Fysiek – € 86,99
- Super Mario Galaxy + Super Mario Galaxy 2-sterrenstelselbundel Digitaal – € 86,99
Amiibo
- Kirby: Bandana-Waddle Dee & Wingstar amiibo (Kirby Air Riders) – € 39,99
- Kirby: Kirby & Warpstar amiibo (Kirby Air Riders) – € 39,99
- Mario: Mario & Luma amiibo – € 29,99
- Mario: Rosalina & Luma amiibo – € 29,99
- Metroid: Samus amiibo (Metroid Prime 4: Beyond) – € 19,99
- Metroid: Samus & Vi-O-La amiibo – € 29,99
- Metroid: Sylux amiibo – € 19,99
Virtual Boy
- Virtual Boy – € 79,99
- Virtual Boy (kartonnen model) – € 19,99
Links die bij ons op de site staan en naar de My Nintendo Store gaan zijn affiliate links. Alle uitgaven die je via onze links maakt, geeft een klein percentage van het bedrag aan ons, dit kost jou verder niets extra’s. Hiermee help je ons de site online te houden. Meer kun je hier lezen.