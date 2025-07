Dear me, I was… komt 31 juli uit

Slechts korte tijd geleden deed Arc System Works de game Dear me, I was… uit de doeken. Een releasedatum kreeg Dear me, I was… toen niet mee. Zojuist is de game in de Japanse eShop opgedoken met een releasedatum en prijs. Hierdoor weten we dat de game op 31 juli 2025 uit zal komen in de Nintendo eShop voor de Nintendo Switch 2. Ja, het staat er echt goed, deze game komt alleen voor de Switch 2 uit en niet voor de Switch 1. De prijs in Japan zal 850 yen zijn en voor Nederland vermoedelijk rond de €7,99.

Dear me, I was… is een interactief verhaal dat je een prachtig verhaal laat ervaren. Dit wordt gedaan door middel van een artstijl die zelfs wat doet denken aan Another Code: Recollection. Het verhaal gaat over het opnieuw beleven van het leven van een vrouw. Tijdens die reis ontdek je de vele emoties en verhalen die bij dat leven horen. Bekijk hier de officiële site voor meer informatie.

Ga jij Dear me, I was… op de releasedatum gelijk kopen? Laat het ons weten in de reacties.