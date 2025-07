Launchtrailer onthuld voor WWE 2K25 voor de Switch 2

Gisteren verscheen WWE 2K25 voor de Nintendo Switch 2. Bij een release hoort natuurlijk ook een launchtrailer. Die is dan ook door uitgever 2K en ontwikkelaar Visual Concepts uitgebracht. Je kunt de trailer onderaan dit bericht bewonderen. Na WW 2K18 uit 2017 is dit sinds lange tijd weer een WWE 2K-vechtspel dat naar een Nintendo console komt. Helaas werd WW 2K18 slecht ontvangen omdat die editie zwaar gedowngraded was voor de Switch. Hopelijk pakt dat met WWE 2K25 voor de Switch 2 beter uit!

WWE 2K25 kwam in maart al naar de PlayStation 4/5, Xbox Series, Xbox One en pc. Nu kunnen ook Switch 2-eigenaren met het vechtspel aan de slag. Goed om te weten is dat de fysieke versie een gamekeycard betreft. Dat heeft te maken met de grootte van deze game, die is namelijk meer dan 70 GB. Dat kan alleen maar betekenen dat de game bomvol wedstrijden zit. Zo is bijvoorbeeld de openwereldmodus The Island aanwezig die ook al in de PS5- en Xbox Series-versies van de game zat. Maar het bevat ook de 2K Showcase: The Bloodline’s Dynasty-, MyFACTION-, MyRISE, Universe, MyGM en Creation Suite-modi.

Ga jij met WWE 2K25 aan de slag? Veel (vecht)plezier!