Death By Scrolling aangekondigd voor de Nintendo Switch

MicroProse en Terrible Toybox hebben aangekondigd dat hun aankomende ‘vertical scrolling RPG’ Death By Scrolling ook naar de Switch komt. Deze titel, waar onder andere Ron Gilbert van Monkey Island faam aan meewerkt, is eerder dit jaar aangekondigd. De releasedatum van de PC versie is dan ook al vrij dichtbij, maar deze geld hoogstwaarschijnlijk niet voor de Switch. Naast de aankondiging dat de game naar de Nintendo Switch komt is nog niet bekend wanneer dit moet gebeuren. Iedereen die benieuwd is naar deze unieke RPG kan hieronder alvast een trailer bekijken.

Death By Scrolling speelt zich af in de chaotische diepten van het vagevuur, welke onder nieuw managment is. Jij speelt een onfortuinlijke ziell die de dood lang genoeg probeert te ontwijken om geld te verdienen. Dat heb je namelijk nodig om de Veerman te betalen zodat hij je naar het hiernamaals wil brengen. Hij is alleen nogal prijzig… een ritje kost 10,000 goud! Kies uit verschillende personages, elk met hun eigen krachten en vaardigheden, en race alsmaar omhoog door eindeloos scrollende levels. Vecht met bizarre monsters, ontwijk de dood, verzamel power-ups en blijf vooral in leven in je queeste om de rivier over te steken.