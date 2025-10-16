Pokémon Legends Z-A krijgt launchtrailer

Voor wie het gemist heeft: Pokémon Legends Z-A is vanaf vandaag te spelen op de Nintendo Switch en Switch 2. De game is zowel digitaal als fysiek verkrijgbaar. Om de release te vieren worden we door uitgevers The Pokemon Company en Nintendo én ontwikkelaar Game Freak getrakteerd op de bijbehorende launchtrailer. Je vindt de trailer hieronder.

Welkom in Lumiose City, waar het avontuur vandaag van start gaat!

De titel speelt zich af in Lumiose City, een moderne metropool vol avonturen, waar mensen en Pokémon in harmonie samen leven. Overdag en in de avond zijn er verschillende activiteiten om te doen. Overdag kan je naar hartelust Pokémon in het wild zoeken en vangen. Terwijl in de avond de Z-A Royale op de planning staat. Daar moet je door battles je reputatie zien op te krikken. Qua beschrijving houden we het hierbij. Want je kunt veel beter onze review lezen, mocht je dat nog niet gedaan hebben!

Ga jij aan de slag met Pokémon Legends Z-A? Veel speelplezier!