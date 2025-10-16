Warhammer 40,000: Rogue Trader komt naar de Nintendo Switch 2

In 2023 verscheen Warhammer 40,000: Rogue Trader, een verhalende klassieke RPG welke zich afspeelt in de wereld van Warhammer 40K. De game is momenteel te spelen op PC, PS5 en Xbox, en vrijwel alle versies zijn zeer goed ontvangen. Hoog tijd om daar een Switch versie aan toe te voegen! Tijdens de IGN Fall Fest 2025 is de Nintendo Switch 2 versie aangekondigd door middel van een nieuwe trailer. De trailer kun je hieronder bekijken. Een releasedatum is helaas nog niet bekend gemaakt, alleen dat de game ‘snel’ zal verschijnen.

In Warhammer 40,000: Rogue Trader nemen spelers de rol aan van een Rogue Trader, een eeuwenoude dynasty van kapers die met het goedvinden van the Emperor zelf de uiterste randen van het Imperium verkent. Deze toestemming zorgt ervoor dat ze privileges en macht hebben waar anderen enkel van kunnen dromen. Naast dat ze de taak hebben om het Imperium uit te breiden, kunnen ze doen wat ze willen. Om dit te doen staat een gigantisch voidship tot hun beschikking (een soort van stad dat door de ruimte vliegt) met immense vuurkracht en zoveel personeel dat het niet uitmaakt.

Deze mensen volgen hun leider zonder vragen te stellen… en let jij nou net die leider zijn. Behandel je onderdanen met respect of ongenoegen, blijf trouw aan de Emperor of heul met de vijanden van de mensheid… jij maakt de besluiten. Elke keuze die je maakt heeft echter grote gevolgen, niet alleen voor jou, maar voor complete sterrenstelsels.