Deathless: The Hero’s Quest komt naar Nintendo Switch

Na een succesvolle stint op pc maakt Deathless: The Hero’s Quest de overstap naar consoles, waaronder Nintendo Switch. Deze game van developer 1C Game Studios en uitgever Fulqrum moet dit najaar uitkomen. Een exacte releasedatum is nog niet bekend.

Dat Deathless: The Hero’s Quest zo goed werd ontvangen op Steam komt onder andere door de combinatie van gameplayelementen. Het is een combinatie van een roguelike en een card game, met een flinke dosis turn-based strategie. Het resultaat is een deckbuilder om je vingers bij af te likken. De game speelt zich af in Belosvet, een wereld doordrenkt met Slavische folklore. Je speelt als een van de vier beschikbare personages en ontdekt verschillende “sprookjes”, het soort waarbij je leven op het spel staat. Door je eigen deck samen te stellen, bepaal je zelf de loop van je verhaal en is elke playthrough anders. Je vecht tegen een scala aan wezens uit de Slavische mythologie, met als je ultieme doel om Koschey the Deathless te verslaan. Maar denk eraan, dit wezen heet niet voor niets “Deathless”…

Benieuwd hoe die game er in de praktijk uitziet? Werp eens een blik op de onderstaande aankondigingstrailer!