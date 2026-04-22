[Preview] Yoshi and the Mysterious Book – makkelijk, maar verrassend

Yoshi-games zijn eerlijk gezegd niet mijn favoriet. Makkelijke games vind ik zeker niet erg, maar Yoshi weet dat met de recente games in elk geval wel heel erg te benadrukken. Ik was dan ook zeker niet enthousiast over Yoshi and The Mysterious Book, maar een uitgebreide preview heeft dit wel iets veranderd al.

Voor deze preview hebben we flink wat levels gespeeld uit verschillende hoofdstukken van het spel. In Yoshi and the Mysterious Book speel je namelijk als één van de verschillende gekleurde Yoshi’s (dit kun je vrij wisselen) om de verschillende pagina’s van graaf Goedboeck te onderzoeken. De pagina’s zitten namelijk vol met vreemde wezens die je moet bestuderen. Dat terwijl Bowser Jr. ook nog eens snode plannen heeft samen met Kamek.

Feel good platforming

Ieder level is een bom van sfeer met een prachtige artstyle die 3D-elementen met 2D combineert. Het zijn gemakkelijke levels, zo kun je niet doodgaan, of in elk geval zo goed als niet waardoor er voor de speler geen risico is om progressie te verliezen. Wat de game echter erg goed weet te doen is de klassieke platformer-elementen een nieuw jasje te geven. Hoewel Yoshi nog steeds zijn flutterjump heeft, voorwerpen en vijanden kan opeten en eieren kan leggen, zit er flink wat nieuws in de gameplay. Niet alleen heb je nu de mogelijkheid om met je staartje te slaan (iets wat er heel schattig uitziet), ook de personages die je onderzoekt geven je mogelijkheden.

Zo heb je de bloemmannetjes die bij mij Crazee Dayzee genoemd zijn, die laten planten bloeien waardoor je nieuwe paden kunt bereiken. Of denk aan een soort kikker die wel wat wegheeft van een Lotad waar je op kunt springen om hogerop te komen. De verschillende personages zijn erg uniek waardoor het in ieder level weer leuk wordt om te onderzoeken wat er allemaal met een personage kan. Iedere ontdekking wordt in het boek opgeslagen en mocht je ontdekkingen hebben gemist krijg je soms wat hints om de volgende keer te voltooien. Je hoeft bovendien niet steeds hetzelfde level daarvoor te spelen, wanneer je er een hebt onderzocht komen ze ook regelmatig terug in nieuwe levels. Het kan zelfs voorkomen dat er nieuw ontdekte personages in oude levels verschijnen. Hierdoor kun je nieuwe geheimen in levels ontdekken.

Hoewel ik eerst skeptisch was over hoe leuk het zou zijn om op die manier een platformer te spelen moet ik zeggen dat het een leuke ervaring is om steeds nieuwe elementen tegen te komen en nieuwe ontdekkingen te vinden. De een nog gekker of verrassender dan de ander. Het is vooral erg leuk om te zien hoe de wereld met de verschillende personages omgaat en dat je soms unieke samenwerkingen nodig hebt om je doel te behalen. Zeker wanneer je creatief bent kun je onderzochte personages zelf een naam geven, zelfs bekenden als Shy Guy. Zo niet, dan kun je Goedboeck om een advies vragen.

Soort van uitdaging

De game heeft niet echt een uitdagin in de zin van levens. Zo kun je niet doodgaan en ook boss fights zijn echt niet uitdagend. Dat houdt niet in dat ze niet leuk zijn. Zeker mijn laatste level op een soort wild zwijn met een snuit die kan boren was erg leuk om door te spelen. Er is echter zeker wel wat uitdaging. Alles in de wereld kan een ontdekking zijn. Een Shy Guy met een bepaald voorwerp, een Crazee Dayzee die een bepaalde plant laat bloeien. Of dompel jezelf eens onder in de honing of modder met verschillende personages. Je zult echt genoeg te ontdekken hebben als je het volledige spel wilt uitspelen.

Voorlopige conclusie

Yoshi and the Mysterious Book is een unieke platformer die niet de klassieke formule volgt. Hierdoor is het mogelijk minder geschikt voor fans van het eerste uur, maar zelf vind ik de nieuwe formule leuker dan de spellen uit de vorige paar generaties. Ik hoop daarom ook dat de gameplay blijft verrassen. De game ziet er in elk geval prachtig en sfeervol uit. Ik heb in elk geval meer interesse gekregen.