Sandbox avonturengame Henry Halfhead aangekondigd voor de Nintendo Switch

Ontwikkelaar Lululu Entertainment onthult dat hun nieuwste project ook naar de Nintendo Switch gaat komen. Het leuke is dat de game ook al zeer binnenkort te spelen gaat zijn. Het gaat om sandbox avonturengame Henry Halfhead die vanaf 16 september digitaal beschikbaar gaat zijn via de Nintendo eShop. Bekijk vooral de aankondigingstrailer hieronder om een indruk te krijgen van deze eigenzinnige game.

Henry Halfhead gaat over het gelijknamige vreemde personage Henry Halfhead. Hij bezit de bijzondere vaardigheid om elk object binnen zijn bereik te worden. Ontdek de unieke eigenschappen en vaardigheden van elk object en combineer ze om Henry door zijn niet zo alledaagse leven te loodsen. De makers zijn ruim vier jaar met de ontwikkeling bezig geweest en geven in een persbericht aan: ‘We zijn erg enthousiast dat mensen Henry Halfhead zo snel kunnen spelen. We hebben vier jaar met Henry gewerkt, talloze speelbare objecten ontworpen en het verhaal verfijnd. We hopen dat mensen net zoveel plezier beleven aan Henry als wij aan het maken van deze game!’. Verwacht 250 verschillende objecten, een warm verhaal dat op humoristische wijze wordt verteld en een verteller die reageert op je kattenkwaad. En oh ja, je kan de game ook in lokale coöp spelen!

Is Henry Halfhead mogelijk een game voor jou? Laat het ons weten in de reacties, wij zijn benieuwd!