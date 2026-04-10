DECAPOLICE laat Switch vallen voor Switch 2 + nieuwe trailer

Het is alweer even geleden dat we wat van DECAPOLICE gehoord hebben. Deze nieuwe RPG van Level-5 is officieel aangekondigd in 2023, met als releasedatum eind dat jaar. Dat werd al snel veranderd naar 2024, waarna het voor onbekende tijd is uitgesteld. Lvel-5 gaf toendertijd aan meer tijd nodig te hebben, omdat het nog nooit zo’n grote wereld hebben gemaakt. Tijdens de Level-5 Vision van vandaag kwam er eindelijk nieuwe informatie over de game naar voren, al is het helaas nog niet veel. Tijdens een segment van 30 seconden is duidelijk gemaakt dat er nog steeds hard aan de game gewerkt wordt, maar dat het niet meer naar de Switch komt. In plaats daarvan zal het alleen op de Switch 2 verschijnen. Een releasedatum of vage indicatie over wanneer de game moet verschijnen is helaas nog niet gegeven. Het segment kun je in de video hieronder bekijken.

DECAPOLICE is een RPG die draait om detectivewerk. In de game speel je als de detective Harvard, die criminelen moet opsporen. Dit opsporen doet hij door te switchen tussen de echte de virtuele wereld. In de virtuele wereld DECASIM is de echte wereld geheel nagemaakt en daarmee dus ook de herinneringen aan elk eerder vergrijp. Dit is dus de geschikte plek om aanwijzingen te zoeken die je helpen om een crimineel in de echte wereld te vangen.