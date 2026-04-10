Switch-releasedatum Shadows of the Afterland bekend

Goed nieuws vanuit Aruma Studios: Shadows of the Afterland heeft een releasedatum voor Nintendo Switch. Op 5 mei, een kleine drie maanden na de positief ontvangen pc-release, komt de game naar de hybride console.

Moordmysteries zijn er genoeg, maar Shadows of the Afterland doet het nét even anders. Hoofdpersoon Carolina is een fantastische detective, maar deelt haar herinneringen met een ziel die jaren geleden vast is komen te zitten tussen onze wereld het het hiernamaals. Het hele mysterie speelt zich daardoor ook in beide werelden af, waarbij je puzzels moet oplossen, en je spookkrachten moet gebruiken. Tijdens je avontuur roep je de hulp in van César, een voormalig agent en toevallig nu een spook. Je zult echter wel eerst zijn vertrouwen moeten winnen. En natuurlijk worden je deductie skills en probleemoplossend vermogen flink op de proef gesteld.

Shadow of the Afterland is een pixelart point-and-click game die volledig is voorzien van professionele voice acting. In het bovennatuurlijke mysterie dat je probeert op te lossen, staan thema’s centraal rond identiteit, het hiernamaals, en reïncarnatie. Lukt het jou om deze zaak tot een goed einde te brengen?