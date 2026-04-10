Switch-versie Death by Scrolling krijgt releasedatum

Afgelopen Oktober werd Death by Scrolling aangekondigd, een ‘vertical scrolling RPG’. De titel komt voort uit de samenwerking van MicroProse en Terrible Toybox, en o.a. Ron Gilbert van Monkey Island faam werkt hieraan mee. Nadat de game was aangekondigd kwam hij al vrij snel uit op Steam. Maar alhoewel we wisten dat de game naar de Switch kwam bleef een releasedatum voor de Switch-versie op zich wachten. Gelukkig is daar nu verandering in gekomen. Door middel van een nieuwe trailer weten we dat de game op 16 april op de Switch zal verschijnen. Deze trailer kun je hieronder bekijken.

Death By Scrolling speelt zich af in de chaotische diepten van het vagevuur, welke onder nieuw management is. Jij speelt een onfortuinlijke ziel die de dood lang genoeg probeert te ontwijken om geld te verdienen. Dat heb je namelijk nodig om de Veerman te betalen zodat hij je naar het hiernamaals wil brengen. Hij is alleen nogal prijzig… een ritje kost 10,000 goud! Kies uit verschillende personages, elk met hun eigen krachten en vaardigheden, en race alsmaar omhoog door eindeloos scrollende levels. Vecht met bizarre monsters, ontwijk de dood, verzamel power-ups en blijf vooral in leven in je queeste om de rivier over te steken.