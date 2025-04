Launchtrailer voor Nikoderiko: The Magical World – Director’s Cut

Vorige maand werd bekend dat er een Director’s Cut onderweg was van de kleurrijke platformer Nikoderiko: The Magical World. Deze versie beloofde verbeterde gameplay, extra levels, scherpere visuals en gloednieuwe content zoals nieuwe geheimen. Volgens Vea Games vormt de Director’s Cut hun volledige visie zoals zij de game bedoeld hebben. En nu is het zover, als je de game in de Nintendo eShop wil aanschaffen dan koop je automatisch de Director’s Cut. Het gaat dus om een gratis upgrade. Om de release van deze versie te vieren is er door Vea Games een launchtrailer gedeeld. Je kunt de trailer onderaan dit bericht bekijken.

Je speelt in Nikoderiko: the Magical World met het duo Niko en Luna. Wanneer zij een oude relikwie ontdekken op een magisch eiland grist de Grimbald van de Cobring Gems company dit weg. Om het eiland en zijn stam te redden moeten Niko en Luna met hulp van hun dierenvrienden door zeven unieke werelden navigeren en het Cobring-leger verslaan. Dit is een avontuur voor alle leeftijden en is zowel solo te spelen als in co-op. Wij hebben de game mogen previewen en dat was een feestje. We waren erg gecharmeerd van deze kleurrijke platformer.

Een kijkje op de website van de game lijkt trouwens te hinten op de komst van een fysieke versie. Je kan namelijk kiezen tussen een digitale of fysieke variant van Nikoderiko: The Magical World – Director’s Cut. Bij het aanklikken van ‘fysiek’ staat ‘coming soon’. Uiteraard houden wij het voor je in de gaten. Als er nieuws is over een fysieke release voor de Nintendo Switch (2) dan lees je het hier op Daily Nintendo.

Ben je nieuwsgierig geworden naar Nikoderiko: The Magical World – Director’s Cut? Bekijk dan de launchtrailer hieronder!