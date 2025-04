De Creator’s Voice van Split Fiction is nu te bekijken

Deze middag is de tweede video in de gloednieuwe Creator’s Voice-serie op de diverse YouTube-kanalen van Nintendo verschenen. In deze online serie krijgen we een kijkje achter de schermen bij meerdere partners van Nintendo. Er is alleen wel één voorwaarde: die partners moeten werken aan spellen voor de Nintendo Switch 2. In de verschillende video’s zullen spelers ontdekken hoe partners gameplay-ervaringen creëren die optimaal gebruikmaken van de mogelijkheden die Nintendo’s tweede hybride console biedt. Ditmaal krijgen we een kijkje achter de schermen bij Hazelight Studios, de makers van Split Fiction!

De serie Creator’s Voice zal eindigen op dinsdag 20 mei. Echter kunnen we tot die tijd genieten van allerlei interviews met gameontwikkelaars van over de hele wereld! Ben jij benieuwd naar het team achter Split Fiction en hoe hun de game naar de Switch 2 gaan brengen? Bekijk dan onderstaande video. Mocht je interesse hebben in meer informatie, klik dan hier.

Heb je de eerste aflevering gemist en wil je die graag terugkijken? Klik dan op deze link!