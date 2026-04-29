3D actie-platformer Dracamar is vanaf morgen te spelen

In maart kondigde Petoons Studio de komst van 3D actie avonturen-platformer Dracamar aan. De game komt naar verschillende platformen, waaronder de Nintendo Switch. Het plan was dat de titel op 26 maart zou verschijnen, alleen nog niet voor de Switch, maar ook voor de andere platformen werd die release uitgesteld. Technische issues werden hiervoor als reden genoemd. Maar goed, niet getreurd want ineens popt Dracamar nu in de Nintendo eShop op – en wat blijkt: dit kleurrijke platformavontuur is vanaf morgen te spelen! De game gaat voor €24,99 over de digitale toonbank.

In Dracamar ga je op een queeste om King Crad te verslaan, een kwaadaardige draak die de wereld van Dracamar wil overnemen. Ren, spring en vecht om de slechte krachten die aan het werk zijn tegen te houden en de Magische Okis te bevrijden! Verken de verschillende eilanden in deze magische wereld, verzamel Moki-balls en gebruik hun energie om de eilanden weer aan elkaar te verbinden. Vind geheime plekken en nieuwe vrienden en leer hoe goed het leven kan zijn als je de hulp hebt van de mensen om je heen. De wereld van Dracamar is geïnspireerd door de landen rond het middellandse zee gebied. Het reflecteert op de positieve kanten van mensen in deze cozy ervaring. Wil je meer zien/lezen, kijk dan hier of scroll door de afbeeldingen hieronder.

Is Dracamar een avontuur voor jou?