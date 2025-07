Ludieke liefdadigheidsveiling na incident met Switch 2 en nietmachine in de Verenigde Staten

Misschien heb je rond de launch van de Nintendo Switch 2 de berichtgeving over ‘staplegate’ voorbij zien komen op social media. In Amerika dacht een medewerker van een lokale GameStop winkel in Staten Island, New York slim te zijn door de bonnetjes met de namen van de mensen die om middernacht hun pre-order kwamen ophalen niet te plakken maar te nieten op de Switch 2 dozen. Het was die dag erg warm en de airconditioning in de winkel deed het niet. Dus lijmstickers zouden vast loslaten was de gedachte. Maar toen een aantal mensen thuis vol verwachting hun gloednieuwe Switch 2 uitpakten bleken er krassen op het scherm van de console te zitten. Gevalletje iets te enthousiast nieten zeg maar.

Post op Reddit gaat viraal

Een van de getroffenen schreef hierover op de subReddit r/GameStop. Dat werd vervolgens weer opgepikt door game koopjesjagers als Wario64 die op Bluesky ook foto’s plaatste. De originele thread op de subReddit is inmiddels door GameStop offline gehaald, want de getroffen mensen hebben allemaal een vervangende Switch 2 ontvangen. Dus eind goed al goed zou je denken.

(Bron foto’s: Bluesky Wario64)

Waarom niet de nietmachine veilen voor het goede doel?

Maar GameStop gebruikt het incident nu voor een ludieke actie door de betreffende nietmachine en console van de klager op Reddit via eBay te veilen voor het goede doel. De opbrengst van de veiling gaat naar het Children’s Miracle Network Hospitals. De hoogste bieder ontvangt in de bundel natuurlijk de nietmachine van dit incident. Maar ook het eerste originele nietje dat ‘zorgvuldig is verwijderd en bewaard’, de betreffende Switch 2 console waarvan het scherm vervangen is, de bijbehorende beschadigde verpakking en een echtheidscertificaat ondertekend door GameStop CEO Ryan Cohen.

The infamous Switch 2 Stapler is now available for auction. Proceeds benefit Children’s Miracle Network Hospitals.https://t.co/n7LMqFzKjz pic.twitter.com/XPqjijM1WE — GameStop (@gamestop) July 9, 2025

Maar dat is nog niet alles want CEO Cohen belooft via X een speciaal bonusitem toe te voegen wanneer het bedrag de 6 cijfers haalt. Wellicht had hij niet verwacht dat er zoveel animo zou zijn, of is het gewoon een slimme zet om nog meer aandacht voor de actie te genereren?

If this reaches six figures I will include my underwearhttps://t.co/RCUlyiVpfa — Ryan Cohen (@ryancohen) July 9, 2025

Op hoeveel staat de teller nu?

Op moment van schrijven van dit bericht is er al 181 keer geboden en staat de teller op $108.895, zes cijfers dus. Laten we hopen dat het ondergoed gewassen gaat worden… De veiling duurt nog zes dagen, dus wie weet waar dit bedrag op gaat eindigen. Het levert in ieder geval een mooi bedrag op voor het goede doel. Uiteindelijk is dit een leuke ludieke actie en een win win voor alle betrokkenen. Zoals op eBay wordt gezegd: ‘Hoewel het incident zelf ongelukkig was, hopen we dat de nalatenschap ervan een groter doel dient’. En zo is het maar net.