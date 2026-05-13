Captain Tsubasa 2: World Fighters ontvangt releasedatum

Begin dit jaar kondigde uitgever Bandai Namco Entertainment een nieuw deel in de Captain Tsubasa-reeks aan. Meer dan een vage 2026 release werd niet gedeeld. Tot nu, want er is een releasedatum bekendgemaakt voor Captain Tsubasa 2: World Fighters. Op 27 augustus 2026 komt de game in Japan uit en op 28 augustus 2026 in de rest van de wereld.

Digitaal zullen er meerdere edities te koop zijn op de Nintendo Switch. De Standard Edition bestaat uit alleen de game en kost €69,99. De Deluxe Edition heeft naast de game ook de Season Pass en Season Pass Bonus voor €89,99. De Ultimate Edition kost €99,99 en bevat alles van de Deluxe Edition met daarbij de Ultimate Edition Bonus Set. Daarnaast zijn er drie digitale pre-orderbonussen. De eerste bestaat uit de 2026 Japan National Team en World Youth tenue. De tweede geeft vroege toegang tot het Braziliaanse jeugdteam. Als laatste krijg je vroege toegang tot de twee muziektracks voor op de achtergrond: Moete Hero -World Fighters Ver.- en Moete Hero -Youth Ver.-.

Trek je voetbalschoenen aan en maak je klaar voor Captain Tsubasa 2: World Fighters! In deze voetbalgame kan je kiezen uit 22 nationale elftallen en ruim 110 spelers. Sommige teams waren voorheen alleen te zien in de manga en nu binnenkort ook in deze game. Naast de standaard moves als tackle, pass en block zitten heb je ook de beschikking over super moves.

Ga jij Captain Tsubasa 2: World Fighters gelijk op de releasedatum kopen? Laat het ons weten in de reacties!