Demo Shinobi: Art of Vengeance nu beschikbaar

Tijdens de Nintendo Direct: Partner Direct van eerder vandaag heeft SEGA aangekondigd dat Shinobi: Art of Vengeance een demo krijgt. Deze demo is meteen beschikbaar, en kun je downloaden via de Nintendo eShop. Hiermee kunnen spelers het eerste level van de game spelen, Oboro Village genaamd, waar je tegen vijanden kan vechten en je de prachtig handgetekende omgeving kunt verkennen. Na dit te hebben uitgespeeld kan er nog voor de hoogste score worden gegaan in Arcade Mode, of kun je je best doen om alle geheimen van het level te ontdekken. Interessant om te weten is dat je verschillende vaardigheden krijgt die normaal pas veel later in de game voorkomen. Om een beetje extra uitleg te geven heeft SEGA tevens een demo trailer online gezet. Deze kun je hieronder bekijken. Shinobi: Art of Vengeance verschijnt op 29 augustus op de Nintendo Switch.

Shinobi: Art of Vengeance gaat verder met de bekende protagonist van de Shinobi series, Joe Musashi. Net als altijd zal hij op een reis van epische proporties gaan, om wraak te nemen tegen degene die hem verraden hebben. Met uitdagende eindbazen, een diepgaand gevecht systeem en heerlijk wegspelende gameplay blijf je terugkomen voor meer.