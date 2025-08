Dragon Ball: Sparking Zero komt op 14 november naar de Nintendo Switch 1 en 2

Goed nieuws voor Dragon Ball-fans: Sparking Zero verschijnt op 14 november 2025 voor zowel de Nintendo Switch als de nieuwe Switch 2. Bandai Namco heeft het nu officieel bevestigd, na maanden van geruchten en verwachtingen.

De game is het nieuwste deel in de bekende Budokai Tenkaichi-serie en brengt snelle 3D-gevechten, kleurrijke energieaanvallen en een indrukwekkende lijst van meer dan 180 personages. Van Goku en Vegeta tot verrassende figuren uit Dragon Ball Super en GT. Er is keuze genoeg. Je kunt klassieke gevechten opnieuw beleven of zelf nieuwe wedstrijden samenstellen in verschillende spelmodi. In de Custom Battle-modus kun je zelfs je eigen gevechtsscenario’s maken. Ook is er een speciale krachtfunctie waarmee je tijdelijk sterker wordt tijdens een gevecht. Speel je op de originele Switch? Dan krijg je gratis toegang tot de verbeterde versie voor Switch 2.

Wie neem jij mee in je team? Laat het weten in de reacties en bekijk hier de trailer!