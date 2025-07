NBA Bounce krijgt nieuwe gameplay trailer

Eerder dit jaar is NBA Bounce aangekondigd, een family-friendly basketbal game. Ontwikkelaar Unfinished Pixel werkt aan de titel, en had vandaag tijdens de Nintendo Direct: Partner Showcase een nieuwe trailer voor ons. In de trailer is nieuwe gameplay te zien en zijn een aantal modussen uit de doeken gedaan, zoals party-mode en de 4-player local multiplayer. Hieronder kun je de trailer bekijken. De game staat gepland voor 26 september en krijgt zowel een digitale als fysieke versie.

NBA Bounce is ontwikkelt met zelfs de jongste basketball spelers in het achterhoofd. Zo bevat de game verschillende duidelijke turioals, logische controls en drie verschillende moeilijkheidsgraden zodat iedereen mee kan doen. Fans zullen kunnen dribbelen, schieten en dunken op de manier die bij hun past, en met de op tot 4-speler local multiplayer kan de hele familie meedoen. De game speelt verder als 3 vs 3 speler basketball, waarin spelers zelf hun eigen wacky avatars kunnen maken… of eén van de officiele NBA Mascots kunnen kiezen om mee te dribbelen. Met 4 unieke modussen, elk met hun eigen structuur is er daarnaast behoorlijk wat te doen in de game! Van een quick-match tot een volledig seizoen, 32 uitdagingen waarmee thropies gewonnen kunnen worden en een bult collectibles om vrij te spelen is NBA Bounce een leuke snelle basketball game voor daadwerkelijk iedereen!