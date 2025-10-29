Demoversie SpongeBob SquarePants: Titans of the Tide nu beschikbaar op de Switch 2

Dinsdag 18 november is het wachten op SpongeBob SquarePants: Titans of the Tide eindelijk voorbij. Op die dag verschijnt het spel immers op onder andere de Nintendo Switch 2. Toch hebben we goed nieuws voor gamers die met smart wachten op deze game. Er is nu namelijk een gratis demoversie te downloaden via de Nintendo eShop, wat betekent dat je zonder extra kosten deze titel kunt uitproberen. En dat voor de release!

In SpongeBob SquarePants: Titans of the Tide krijgen SpongeBob en Patrick de taak om Bikini Bottom te redden. Na een confrontatie tussen de Vliegende Hollander en Koning Neptunus hebben ze namelijk een spookachtige chaos veroorzaakt. Gelukkig willen de populaire gele spons en roze ster met al hun vaardigheden, moed en wijsheid hun onderzeese thuis weer terug naar normaal brengen. In deze 3D-platformer beleef je een gloednieuw avontuur met de stemmen van de originele cast. Daarnaast bezoek je iconische locaties en maak je bossfights mee tegen diverse personages.