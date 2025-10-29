Cozy game Catto’s Post Office komt naar de Switch

Uitgever CULT Games en ontwikkelaar In Shambles Studio laten weten dat cozy game Catto’s Post Office ook naar de Nintendo Switch gaat komen. Het goede nieuws is dat we niet heel lang hoeven te wachten, want op 2 december is het zover. Vanaf dan kunnen kattenliefhebbers op de Switch genieten van dit kat-bezorg-avontuur. In augustus kwam de game al uit voor pc via Steam en daar ontving het overweldigend positieve reacties. Een mooie start voor deze eerste game van In Shambles Studio.

In Catto’s Post Office speel je als Catto, de trouwe postbezorgkat. Het heerlijke is dat je hier geen bezorgstress ervaart, maar je zelf bepaalt op welk tempo je de post rondbrengt. Ondertussen heb je alle tijd om te kletsen met dorpsbewoners en lekker rond te dwalen in het dorp. Alleen heel vreemd, vandaag is je verjaardag maar het lijkt er niet op dat je vrienden dit onthouden hebben… Geniet van dit ultra korte verhaal (speeltijd ongeveer een uur) op een regenachtige middag of avond.