Chicken Police: Into the HIVE! krijgt releasedatum voor de Nintendo Switch

Dat Chicken Police: Into the HIVE! ook naar de Nintendo Switch zou komen wisten we al een tijdje. De grote vraag was alleen: wanneer? Daar is nu antwoord op gekomen met de onthulling van een releasedatum. Uitgever Joystick Ventures en ontwikkelaar The Wild Gentlemen laten weten dat de Switch-versie op 6 november verschijnt. Al met al toch nog een jaar na de release voor pc via Steam. Maar goed, eerder dan de andere consoles, want die versies volgen op een later moment. Hieronder vind je de Switch-releasedatumtrailer.

Chicken Police: Into the HIVE! is een ‘point-and-cluck’ film-noir detective game en het vervolg op Chicken Police: Paint it Red uit 2020. Je volgt wederom het verhaal van Sonny Featherland en Marty MacChicken. Deze twee detectives steken al snel hun neus (of in dit geval, snavel) in zaakjes waar deze niet thuishoren, al staat er dit keer meer op het spel dan alleen wat blauwe plekken. Reis mee met deze twee veteranen van de Chicken Police tijdens deze aangrijpbare zaak in Clawville, een stad waar vele verschillende dieren met elkaar samenleven. Tenminste, dat is het uitgangspunt. De geforceerde leefomstandigheden van insecten in ’the Hive’ zeggen namelijk heel wat anders…

Verken de ruige straten van Clawville en ondervraag meer dan 30 personages in 35+ locaties. Zorg ervoor dat je je kop erbij houd en prik door de leugens heen om achter de waarheid te komen. Want niet vergeten: Iedereen heeft wel wat te verbergen, en als iets te mooi lijkt om waar te zijn is dat het waarschijnlijk ook.