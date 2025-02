Komt Zelda naar Universal Studios?

Sinds 2021 heeft Universal Studios in Japan al officieel het Super Nintendo World gedeelte. Vervolgens duurde het nog tot 2023 voor het park in een kleiner formaat naar Amerika kwam in Universal Studios Hollywood. Nu zijn we weer wat verder en heeft Japan ondertussen een Donkey Kong gedeelte gekregen. Daarnaast zal dit jaar het volledige park ook verschijnen in Florida in het nieuwe Universal Epic Universe.

Dit laatste gebied heeft echter iets interessants getoond. In een luchtfoto van het park in aanbouw is er iets opvallends te zien. De foto die oorspronkelijk op X werd gedeeld toont namelijk Link van The Legend of Zelda. Op één van de gebouwen in de omgeving duikt de bekende held opeens op als een afbeelding op een raam. Dit is erg opvallend aangezien The Legend of Zelda tot nu toe op geen enkele manier in de parken is opgedoken. Zelfs niet als merchandise, daarnaast hoewel Universal de film van Mario heeft gemaakt, zal die van Zelda door Sony gemaakt worden. Het is dus ook geen verwijzing naar de aankomende film.