Trails in the Sky 2nd Chapter lanceert 17 september

Vorig jaar verscheen Trails in the Sky 1st Chapter voor onder andere de Nintendo Switch. Niet vreemd was het dat niet veel later ook Trails in the Sky 2nd Chapter werd aangekondigd. De release stond gepland voor de herfst van 2026, maar nog zonder precieze datum. Ontwikkelaar Nihon Falcom en uitgever GungHo Online Entertainment hebben nu de releasedatum voor Trails in the Sky 2nd Chapter onthuld: 17 september 2026. Op die dag zal de game wereldwijd verschijnen voor de Nintendo Switch, Nintendo Switch 2, PlayStation 5 en pc. De trailer waarmee dit nieuws is onthuld vind je hieronder.

Dit vervolg is een remake van The Legend of Heroes: Trails in the Sky SC uit 2006, ook dit keer weer volledig opnieuw in 3D opgebouwd. Na het neerslaan van de staatsgreep die het Koninkrijk Liberl op zijn grondvesten deed schudden gaat het verhaal van Estelle en Joshua verder. Vervolg je avontuur met gloednieuwe gevechtsopties, uitgebreide extra content en een onvergetelijk verhaal. Spelers die het 1st Chapter afgerond hebben kunnen hun gamesave overdragen naar dit tweede deel. Daarmee ontvangen ze speciale bonusitems waardoor je soepeler door het verhaal gaat.

