Pragmata heeft eerste verkoop-mijlpaal te pakken

Op 17 april kwam Pragmata uit voor o.a. de Switch 2. Nu drie dagen later deelt Capcom al de eerste verkoopcijfers. Daaruit blijkt dat de eerste mijlpaal bereikt is. Binnen twee dagen is de game wereldwijd namelijk al meer dan 1 miljoen keer over de (digitale) toonbank gegaan. Dit getal betreft alle platforms samen. In het persbericht noemt de studio specifiek dat door de gratis demo en de release op de Switch 2 ‘een aanzienlijk momentum voor de game is gegenereerd en een zo groot mogelijk publiek is aangesproken‘. Het ontwikkelteam geeft aanvullend aan: ‘We zijn ontzettend blij dat zoveel spelers over de hele wereld van de game hebben genoten, waardoor we deze mijlpaal van één miljoen verkochte exemplaren hebben bereikt. We zullen ons blijven inzetten om de aantrekkingskracht van PRAGMATA aan een nog breder publiek te presenteren.’ (Vertaald met Google Translate).

Een volledig nieuw IP van Capcom

Pragmata is dus nu al een geslaagd nieuw IP van Capcom. In dit sciencefiction-avontuur volg je Hugh, lid van een noodlottig onderzoeksteam, en Diana, een jonge androïde. Zij bevinden zich op een door een malafide AI overgenomen maanbasis en zijn naarstig op zoek naar een manier om terug naar aarde te komen. Wat de game zo uniek maakt is de gameplay waarbij je beide hoofdrolspelers tegelijk bestuurt. In onze review beschrijft Jorden dat het wat tijd kost om dit onder de knie te krijgen, maar die aanloop absoluut de moeite waard is. Mocht je graag zelf een voorproefje krijgen voordat je de hele game aanschaft: in de Nintendo eShop is de gratis demo nog gewoon te downloaden.

Ben jij al met Pragmata aan de slag gegaan? Laat het ons weten, we zijn benieuwd!