Vampire Crawlers komt naar de Nintendo Switch 2

Na de aankondiging vorig jaar kreeg Vampire Crawlers in maart een releasedatum mee. Op 21 april 2026 zou de game moeten verschijnen op onder andere de Nintendo Switch. Wat toen nog niet bekend was, was dat er een Switch 2-versie aan zou komen. Na een listing in de Nintendo eShop weten we nu dat die Switch 2-versie op dezelfde dag als de Switch-versie zal lanceren. Of en welke verbeteringen de Switch 2-versie bevat ten opzichte van de Switch-versie is vooralsnog onbekend. Vampire Crawlers zal dus zowel op de Switch als Switch 2 op 21 april 2026 uitkomen.

Vampire Crawlers is een ‘turbo wildcard game’, ofwel een turn-based card-driven BLOBBER-game met roguelike-elementen. Dat betekent dat je in de wereld van Vampire Survivors een dungeon-crawler-game aan het spelen bent, waarin je een deck probeert te bouwen dat zo overpowered is dat je de game breekt. Zo kun je bijvoorbeeld kaarten in een bepaalde volgorde spelen, waarbij elke kaart het effect van de volgende kaart verdubbeld. Daarnaast kan je kaarten gebruiken om dit effect gaande te houden. Maar wees gerust, je kunt de game zo snel spelen als je zelf wilt. Je kunt de tijd nemen om tactisch en langzaam te werk te gaan … of zo snel spelen als menselijk mogelijk is.

