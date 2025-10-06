[Gerucht] Silent Hill 2 komt naar de Switch 2

De Silent Hill 2 remake verscheen vorig jaar 8 oktober exclusief voor de PlayStation 5 en pc via Steam. Nu het jaar van exclusiviteit voor deze platformen afloopt duiken er geruchten op dat de game ook naar de Nintendo Switch 2 gaat komen. Zo laat Rebs Gaming op X weten dat er op de officiële website van de game twee nieuwe platformslots te zien zijn – naast die van PlayStation en Steam. Ditzelfde viel ook Reddit-gebruiker PracticalSubstance99 op. Gespeculeerd wordt over een komende release voor de Switch 2 en Xbox Series X|S.

The PlayStation 5 console exclusivity for the Silent Hill 2 Remake ends on October 8 and Bloober Team’s SH2 webpage was changed to have two more platform slots, which seems to indicate Xbox Series X/S and Switch 2 versions are coming. #SilentHill2 pic.twitter.com/UIua5FogcH — Rebs Gaming (@Mr_Rebs_) October 5, 2025

Vooralsnog zijn de vakjes nog leeg en dienen ze vooral als placeholders. Daarom moeten we deze berichten ook nog met een korrel zout nemen zolang er nog geen officiële aankondiging is voor een release op de Switch 2. Wellicht volgt die aanstaande woensdag wanneer de exclusiviteitsperiode voor PS 5 en Steam officieel afloopt. We houden het voor je in de gaten, dus mocht er nieuws zijn laten we dat uiteraard weten.

Silent Hill 2 is een remake van de survival horror-game uit 2001. Binnen het genre wordt het gezien als een van de klassiekers. Laten we daarom hopen dat de geruchten waarheid worden en we spoedig kunnen uitkijken naar een Switch 2-uitgave. Dat zou na de recente release van Cronos een mooie volgende release zijn van Bloober Team.

