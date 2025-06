Deze video toont de grafische verschillen tussen de Switch 1- en Switch 2-versie van Splatoon 3

Eerder deze week verscheen update 10.0 van Splatoon 3. Hoewel deze update een hoop nieuwe wapens toevoegde zorgde hij er ook voor dat de game nu beter draait op de Switch 2. Op Nintendo nieuwe hybride console draait de game namelijk nu in 2160P op 60fps. Om de grafische verschillen goed duidelijk te maken heeft het YouTube-kanaal: ElAnalistaDeBits nu een video gedeeld. In de video worden de beelden van de Switch 1 en de Switch 2-versie meerdere keren naast elkaar gezet. Hoewel je in eerste instantie zou denken dat een simpele gratis update niet heel veel verschil zou brengen blijkt dat in de praktijk toch anders. Wanneer je naar de beelden van de Switch 2 kijkt zie je op meerdere momenten dat bijvoorbeeld de gebouwen er op de Switch 2-versie er veel gedetailleerder uitziet dan in de Switch 1-versie. Ook zien we dat de laadtijden aanzienlijk zijn verbeterd en dat de framerate stabiel op 60 fps draait. Je zou hiermee dus eigenlijk al bijna kunnen spreken van een remaster. Een bijzondere prestatie voor een gratis update. Bekijk de beelden hieronder: