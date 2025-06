[Review] Puyo Puyo Tetris 2S – Marginale verbetering

Met de lancering van de Nintendo Switch 2 heeft SEGA een verbeterde versie van Puyo Puyo Tetris 2 uitgebracht. Het origineel verscheen zo’n vijf jaar geleden op de Switch 1. In onze review van toen beoordeelden we de game met een prachtige 8,5. Lees snel verder en ontdek in onze review of Puyo Puyo Tetris 2S de aankoop waard is.

Nieuw? Nee, toch niet

Voor €39,99 is Puyo Puyo Tetris 2S in de Nintendo eShop te vinden. Hoewel het een verbeterde versie is van Puyo Puyo Tetris 2, is er geen upgrade beschikbaar voor bezitters van die game. Wat mij betreft een gemiste kans. En waarom ik dat zo zie, zal ik uitleggen. In de basis is de game nog steeds zo goed als deel 2 oorspronkelijk was. 2S heeft namelijk al die modi met wat toevoegingen. Echter, die toevoegingen zijn schaars en niet de meerprijs waard om opnieuw de game aan te schaffen. Was er een upgrade voor een klein prijsje mogelijk, dan was het een no-brainer geweest om dat te kopen. Maar nu vraagt SEGA voor slechts een lichte verbetering de volle mep. Dat is niet te verkopen aan de fans die eerder al Puyo Puyo Tetris 2 hebben aangeschaft.

Voor wie deel 2 nog niet bezit, zit het verhaal natuurlijk anders. Als je in de markt bent voor een toffe Puyo Puyo Tetris cross-over, dan is 2S dé game om te kopen. Het bevat tal van modi en gebruikt unieke Switch 2-features. Wat dat betreft is de game de perfecte aankoop.

Muisbesturing en GameShare

Laten we nu eens dieper op de unieke features ingaan, zoals muisbesturing en GameShare. GameShare is een nieuwe feature van de Switch twee die ondersteund wordt door Puyo Puyo Tetris 2S. Door in het menu voor GameShare te kiezen kan je samen met iemand die de game niet bezit de game spelen, waarbij ieder op zijn eigen Switch (2) speelt. Het werkt zowel lokaal als online (delen via GameChat). Dit maakt de game een stuk veelzijdiger, omdat je zo makkelijk samen kan spelen zonder verplicht op een schermpje te spelen.

Daarnaast ondersteunt de game muisbesturing. Dit gebruik je door de Joy-Con te kantelen en vervolgens als muis te gebruiken. Het is zowel tijdens het spelen van de game als in het menu bruikbaar. Echter, heel fijn in gebruik is het niet. Het werkt te log, te traag of hoe je het ook wilt noemen. Het is het allemaal net niet. De knoppenbesturing voelt daarentegen een stuk prettiger.

Samen op het speelveld

De enige nieuwe modus is Doubles wat beschikbaar is in Versus, Party en Fusion. In Doubles werk je samen op hetzelfde speelveld. Bijvoorbeeld in Versus als je voor Doubles kiest, dan moet je met je teamgenoot strijden tegen het andere duo. Jij en je teamgenoot krijgen dan op hetzelfde moment een stukje op hetzelfde speelveld. Goede coördinatie is van cruciaal belang om dat tot een goed eind te brengen. Omdat je het het samen moet doen, mag je aannemen dat de CPU niet compleet bagger is. Helaas is het met CPU niet fijn spelen. Regelmatig had ik dat we elkaar vaker tegenwerkten dan dat we bezig waren samen te strijden tegen het andere team. Door met een vriend samen te spelen los je dat probleem op. Daarom is Doubles naar mijn mening meer geschikt voor multiplayer dan singleplayer. Hier zal ik me de komende tijd nog vaak mee vermaken.

En dat zijn nu wel de belangrijkste toevoegingen aan Puyo Puyo Tetris 2S. Uit de originele game is de verhaalmodus en Skill Battle aan te raden. Vooral de verhaalmodus is de perfecte introductie in de wereld van Tetris en Puyo Puyo. Wanneer je graag in je eentje speelt, kan ik ook Challenges aanraden. In die modus word je goed uitgedaagd en leer je beide steeds beter kennen. Mocht je meer willen weten over deze modi die al in Puyo Puyo Tetris 2 zaten, raad ik je aan om deze review te lezen. Zoals eerder gezegd is alles uit die game ook in deze game beschikbaar.