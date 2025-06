[Review] Survival Kids – Rustige gameplay is iets te eenvoudig

In 1999 verscheen de allereerste Survival Kids op de Game Boy. Hoewel die titel recentelijk beschikbaar is gesteld voor Nintendo Switch Online-leden, ben ik zelf nooit aan de slag gegaan met deze game. Toch wist de trailer van Survival Kids voor de Nintendo Switch 2 interesse bij mij op te wekken. Inmiddels heb ik zoveel mogelijk levels gespeeld en is het tijd voor mijn review. Is het de moeite waard om Survival Kids als één van jouw eerste Switch 2-spellen te spelen? Je leest het in deze review!

Een simpel verhaaltje

Het verhaal van Survival Kids is eigenlijk vrij simpel en gaat als volgt: vier vrienden vinden op een dag een versleten kaart op een oude stoffige zolder. Zoals je verwacht willen ze natuurlijk kijken waar de kaart heen leidt en daarom besluiten de vier nieuwsgierig aagjes op avontuur te gaan. Echter belanden ze uiteindelijk op zee in een storm met hun krakkemikkige boot. Helaas stranden de vrienden op een onbewoond eiland en nu is het aan jou om ervoor te zorgen dat de storm verdwijnt door Harmony Stones te verzamelen. Dit zal de enige manier zijn, waardoor de vrienden weer veilig thuis komen.

Snel een personage samenstellen

Maar hoe zien die vrienden er dan uit? Nou, dat mag je zelf bepalen! In het begin kun je kiezen uit acht kapsel en acht outfits. Deze kun je natuurlijk ook een ander kleurtje geven. Als je al spelende bepaalde achievements behaalt, dan zijn er nog een handjevol opties vrij te spelen. Verder zijn er nog een zestal opties voor oog- en huidskleuren en mag je kiezen of je een bril op wilt of niet, maar veel meer hoef je niet te verwachten.

Eenvoudige gameplay met hier en daar een puzzeltje

Ik had het net over vier vrienden, maar alleen kun je ook aan de slag met Survival Kids. Wat mij tijdens mijn speelsessies is opgevallen is dat het spel eigenlijk best eenvoudig is. Hier en daar moet je wel eventjes nadenken om de kleine puzzeltjes op te lossen, maar verder is het niet zo complex. Dit maakt het echter een geschikte game voor de jongere onervaren gamer, al miste ik zelf een beetje de uitdaging. In deze titel ben je voornamelijk bezig met het hakken van bomen en mijnen van rotsen. Op die manier verkrijg je immers materialen zoals takken, lianen en stenen. Deze heb je regelmatig nodig om bruggen en klimnetten te maken.

Dit betekent alleen niet dat je die ook echt zelf moet maken. Je hoeft namelijk alleen maar het benodigde voorwerp naar het kratje te slepen of te tillen. Maar het uiteindelijke doel is om jouw kamp te verplaatsen naar het vlot verderop het eiland. Het kan voorkomen dat je een bepaalde hoeveelheid energie nodig hebt om een actie uit te voeren. Bijvoorbeeld als je een stukje tandwiel uit de grond moet halen om de lift op het eiland te repareren. Je krijgt energie door wat lekkers te eten. Dit kan heel simpel gebeuren door wat fruit te eten, maar ook door gerechten te maken in jouw eigen opgezette kamp. Een tip van mij: laat je gerecht niet verbranden! Om eten te maken heb je groente nodig, al kan het ook vis zijn.

Gebruik verschillende spullen om puzzels op te lossen

Vissen in de zee kan natuurlijk niet zonder hengel. Voordat je een vishengel kunt maken met de eerder genoemde voorwerpen, moet je op zoek gaan naar een speciaal tegeltje. Als je deze naar je kamp weet te brengen, kun je die vishengel gedurende het level gebruiken. Vergeet trouwens niet dat je die vishengel ook kunt gebruiken om gevallen voorwerpen uit het water te vissen. Het is mij namelijk regelmatig overkomen dat alle spullen, van bijvoorbeeld een boomstronk, in het water vallen. Dit heeft waarschijnlijk te maken met de vliegende physics. Op een gegeven moment werd ik er wel een klein beetje gek van omdat dit alsmaar bleef gebeuren.

In latere levels speel je trouwens ook nog andere spullen vrij, waarmee je puzzels op moet lossen. Denk bijvoorbeeld aan een waaier om wind mee te verplaatsen, een paraplu om mee te vliegen en een kanon om dingen mee af te vuren. Het is van groot belang dat je wisselt tussen deze spullen omdat je anders niet verder komt.

Het verzamelen van sterren wordt beloond

In elk level zijn er zes sterren te verzamelen. Drie daarvan kun je verdienen als je het level snel genoeg uitspeelt. Als voorbeeld moet je het vierde level, Windy Cove, in minder dan 16 minuten voltooien, voordat je drie tijdsterren van het spel krijgt. Dit klinkt uitdagend en dat is het ook! De eerste keer zal dit ongetwijfeld niet lukken omdat je niet weet hoe de desbetreffende levels in elkaar zitten. Als je alle tijdsterren wilt hebben, zul je de levels dus nogmaals moeten spelen. De overige drie sterren bemachtig je door alle Treasure Stones op het eiland te vinden en die naar je kamp te brengen. In principe zou het de eerste keer haalbaar moeten zijn om ze allemaal te vinden, mits je het eiland van top tot teen verkent. Toch probeerde ik dat, maar merkte ik dat deze schatten ongelofelijk goed verstopt zitten.

Het negende en tevens laatste level kun je alleen ontgrendelen als je 25 sterren hebt bemachtigd. Helaas heb ik er maar 17 kunnen verzamelen en zou ik dus eigenlijk sommige levels nogmaals moeten spelen. Normaal gesproken zou ik het alleen maar toejuichen om een game volledig uit te spelen. Echter heb ik bij Survival Kids écht het idee dat je dit een optie is om de speelduur te verlengen. De overige acht levels heb ik namelijk binnen zeven uur weten te voltooien, terwijl ik er echt redelijk rustig aan gegamed heb. Voor nu laat het laatste level dus maar even vergrendeld. Misschien dat ik Survival Kids over een jaartje nog eens aanraak samen met een vriend om voldoende sterren te verzamelen. Toch houd ik het voor nu wel even gezien.

Samenspelen is toch wel leuker

Samen met Alice heb ik de online-multiplayermodus kunnen uitproberen. De eerste keer verliep dit echter niet helemaal soepel. Mijn medespeler werd er namelijk uitgeknikkerd en kon niet meer het eiland opkomen. Omdat we elkaar spraken via Nintendo’s GameChat wisten we dat het niet aan ons eigen internet lag, maar aan het spel. Een update die dit probleem zou verhelpen zou, zoals je verwacht, dus welkom zijn.

Als alles naar behoren werkt, is het wel superleuk om Survival Kids samen te spelen. Eigenlijk wel leuker dan in je eentje! Genieten van de multiplayermodus kan online met z’n vieren en lokaal met twee spelers. Tevens gaat alles een stuk sneller als je met meerdere mensen speelt. Dit komt doordat je gezamenlijk bomen om kunt hakken, eten kunt verzamelen en natuurlijk samen puzzels kan oplossen. Mocht je de oplossing van een puzzel niet zien, dan bestaat er de mogelijkheid dat de andere speler de oplossing wel ziet. Het samen spelen van deze game is dus eigenlijk de ultieme manier om deze titel te ervaren, maar alleen kun je je gelukkig ook prima vermaken.

Kleurrijke eilanden en tropische muziek

Stiekem ben ik best wel te spreken over het uiterlijk van Survival kids. Dit komt vanwege de vriendelijk ogende stijl en het mooie kleurgebruik. Daarbij zie je op de zonnige eilanden duidelijk de schaduw van onder andere de bomen, planten en jouw personage. Evenals zijn de eilanden leuk aangekleed met hier en daar een lopende crab, salamander of een ander klein beestje. Verder klinkt de muziek erg tropisch en dat past natuurlijk fantastisch bij het eilandleven. De deuntjes blijven niet in mijn hoofd zitten, maar tijdens het spelen stoort de soundtrack absoluut niet.