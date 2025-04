Krijgt co-op avontuur Split Fiction zijn eigen film?

Split Fiction is de nieuwste hit van Hazelight Studios. Sinds eerder dit jaar is dit co-opavontuur te spelen op diverse platformen, maar het lijkt erop dat er meer in petto is voor deze game. Een eigen film, bijvoorbeeld.

Game-adaptaties worden steeds gebruikelijk (en vaak ook beter), dus waarom niet Split Fiction? De game is ontzettend goed ontvangen en het verhaal leent zich er goed voor. Wellicht is het dus niet zo verrassend dat in maart al de eerste indicaties verschenen die op een verfilming duiden. Ook dit project wordt opgepakt door Story Kitchen, die we wel kennen van de o zo populaire Sonic The Hedgehog-films. Sterker nog, dit bedrijf heeft ook een verfilmingsproject van It Takes Two op zijn naam staan. Over dit project is het al een tijdje stil, maar dat geldt niet voor Split Fiction! Variety heeft inmiddels meer informatie bij elkaar weten te scharrelen over deze nieuwe film. Zo noemen ze Jon M. Chu (Wicked) als regisseur en de screenwriters van Deadpool & Wolverine als, nou ja, screenwriters dus. Zelfs de eerste casting zou al een feit zijn:

Sydney Sweeney has been cast in the live-action ‘SPLIT FICTION’ movie



(via: @Variety) pic.twitter.com/vBOGLiUgB0 — ScreenTime (@screentime) April 25, 2025

Nadat voorganger It Takes Two – van dezelfde studio – de definitie van co-opgames op zijn kop zette, was het moeilijk om te bedenken hoe dit nog overtroffen zou worden. “Hold my beer”, zei Hazelight Studios. Vervolgens maakten ze Spit Fiction. Hoewel de game nog niet op de Switch te spelen is, zijn de lovende reviews niet onopgemerkt gebleven. Dit nieuwe avontuur neemt de formule van It Takes Two en tilt ‘m naar een hoger niveau. Gelukkig maar voor Nintendo-fans dat Split Fiction een launchgame voor de Switch 2 zal zijn! Dit werd tijdens de Nintendo Direct van 2 april bevestigd. Inmiddels is ook bekend dat Split Fiction de eerste Switch 2-titel zal zijn waarvan de fysieke variant een code-in-a-box-release is.

En als we het dan toch over deze unieke co-opgame hebben – heb jij de Creator’s Voice al gezien?