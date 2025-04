[Release Radar] Deze games verschijnen er in week 18

In onze rubriek de Release Radar zetten we alvast de releases van aankomende week op de Nintendo Switch voor je op een rijtje. Uit de grote hoeveelheid spellen kiezen we vervolgens een paar die ons oog pakken, welke je uiteraard hieronder kunt lezen. Zit er niets voor je tussen? Dan vind je onderaan dit artikel een overzicht van alle games die volgende week verschijnen.

Naar welke game(s) kijk jij persoonlijk enorm uit? Laat het ons weten in de reacties, wij zijn erg benieuwd!

Cooking Companions

Prijs in de Nintendo eShop: €14,99 – 29 april 2025

Cooking Companions is een psychologische horror dating-sim speelt zich af diep in het bos van de Tatras bergen. Jij zit hier met vier anderen vast in een hut, nadat slechte planning en plotselinge overstromingen ervoor zorgen dat jullie niet weg kunnen. Er is weinig eten, en het is aan jou om iedereen tevreden en bevriend te houden tijdens deze lastige dagen. Gaat dat je lukken? Weet jij de juiste persoon honing om de mond te smeren? Of eindig je misschien zelf als het volgende rantsoen? Gooi daar nog wat Oost Europese folklore bij in en je hebt een horror visual novel die je niet snel vergeet! De game komt daarnaast naar de Switch met een aantal nieuwe functies; zo is de game vertaald in zes nieuwe talen en zijn er 15 nieuwe geanimeerde scenes.

MotoGP 25

Prijs in de Nintendo eShop: €49,99 – 30 april 2025

MotoGP 25 is het nieuwste deel in de series motor racing simulation games. Doe mee met het officiële kampioenschap, stap in de schoenen van jouw favoriete coureurs en wees de snelste op de meest legendarische motoren en circuits van het seizoen. Beleef spannende, realistische races zoals nooit tevoren, MotoGP Stewards die alles in goede banen leiden en het nieuwe geluid, opgenomen van de officiële motoren. Degame heeft daarnaast verschillende modussen: zo kun je het seizoen spelen via de carrière modus, waarmee je de technische ontwikkeling van je motor op de voet volgt en sociale banden buiten het circuit ontwikkelt die invloed hebben buiten de weekenden.

Train als een kampioen met de nieuwe Race Off-takken in de carrière- en snelracemodus. Rijd met Motard-, Flat Track- en Minibikes-motoren op 4 speciale circuits in 2 originele omgevingen. Ga de strijd aan in eliminatie- en estafetteraces, verbeter de conditie van je coureur, ontgrendel accessoires, scherp je vaardigheden aan en domineer het circuit.

CATO: Buttered Cat

Prijs in de Nintendo eShop: €11,99 – 1 mei 2025

Cato: Buttered Cat is een game die geïnspireerd is door de bekende paradox meme: katten landen altijd op hun pootjes, terwijl een toast met boter altijd met de boter op de grond valt. Dus wat nou als je een stuk toast met de boter naar boven op de kat zijn rug plakt? In deze schattige platformer draait het om twee hoofd personages: ‘Kat’ en ‘Toast met boter’ Je zult hun interactie moeten gebruiken om de verschillende puzzels elk level op te lossen. En dat zijn er veel, de volledige game bevat 140 main levels en 60 side levels. En dan zijn de verborgen levels, boss battles en mini-games nog niet eens meegerekend! Bestuur Kat die alle kanten op kan rennen, kan klimmen en zelfs door pijpen kan kruipen. (katten zijn vloeibaar, weet je nog). Als kat zul je daarnaast ook Toast moeten begeleiden, die eerder beweegt als een projectiel. Hierdoor kan hij hoger en verder springen, maar de lol begint pas wanneer de twee combineren. Hierdoor krijg je namelijk de paradox, waardoor je beide naar nieuwe, eerder onbereikbare plaatsen kunt begeleiden.

Wat verder verschijnt in de week van 28 april tot en met 4 mei

28 april – Hidden Capybaras with Orange Collection

29 april – Ogu and the Secret Forest

29 april – Adventures in Time & Spac

29 april – Bosorka

30 april – MotoGP25

30 april – Witching Stone

30 april – Kakureza Library

30 april – Seedsow Lullaby

30 april – Plot of the Druid

30 april – Blazing Trail

30 april – Mystic Pathways

1 mei – Beyond Memories: Tales from the Heart

1 mei – 1-2-3 or 4-5-6

1 mei – Kitten Lost Her Box

1 mei – Hood Story: Kaito Yamazaki

1 mei – Escape Game: The Nostalic Cafe

1 mei – 2weistein In Rongerland

1 mei – ShotgunCopMan

1 mei – Earth Saver

1 mei – Cryken Part 2

1 mei – Reel It! Fishing

1 mei – Jack Barau

1 mei – Korean Drone Flying Tour Sogeumgang

1 mei – EGGCONSOLE ‘Mirai’ PC-8801mkIISR

1 mei – Neko Neko Girls

1 mei – Fit and Fry

2 mei – [Bundle] Gas Station Stimulator + DLC’s Can Touch This & Party Time

2 mei – Spellcaster University

2 mei – Motorbikes Pro 2025

2 mei – Golf Up Tropical

2 mei – Gnomes & Knights

2 mei – Nico Saves the State

2 mei – CybeRage

2 mei – CybeRage: Definitive Edition

2 mei – Fashion World : Discovery Edition

3 mei – Cozy Hunt

Niets gevonden? Bekijk hier de Release Radars van afgelopen weken.