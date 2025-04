Kijk hier de launch trailer van Sunseed Island

Op zoek naar je volgende cozy game? Dan is farming sim Sunseed Island misschien wel wat voor jou. In deze game speel je een kat in een wereld vol andere dieren. Maar waar de anderen geboren worden met een symbool boven hun hoofd dat vertelt wat hun roeping is, heb jij alleen een mysterieuze ster. Lukt het jou om te achterhalen wat dit betekent, of baan je je een eigen weg? Met een game waar je naast boeren ook kunt vissen, insecten vangen, koken, mijnen en meer, lukt het je vast wel om iets te vinden. En als je toch bezig bent, zie je misschien zelfs nog wel een manier om de Great Sunseed Tree te helpen en zo de eilanden in jouw omgeving weer te verenigen. Om een beeld te krijgen, kun je onderstaande launch trailer bekijken.

Als Sunseed Island je aanspreekt, dan is er goed nieuws. Tot en met 23 mei is deze game namelijk in de aanbieding voor Switch-gebruikers. In de eShop is het spel momenteel verkrijgbaar voor € 2,99. Ga jij Sunseed Island proberen? Laat het ons weten in de comments!