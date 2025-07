BUSTAFELLOWS Season 2 is vanaf vandaag te spelen op de Nintendo Switch

Vandaag is niet alleen de dag van de release van Donkey Kong Bananza voor de Nintendo Switch 2, maar ook die van het langverwachte vervolg op misdaadmysterie otome-game BUSTAFELLOWS. Teuta en de vijf mannen zijn weer terug! In dit tweede deel gaan de romances en avonturen van de geliefde groep misdaadoplossers van New Sieg gewoon weer door. BUSTAFELLOWS Season 2 is vanaf vandaag zowel digitaal als fysiek te koop. Om dat te vieren heeft uitgever PQube een launchtrailer gedeeld, die je hieronder kunt bewonderen.

Wij hebben BUSTAFELLOWS Season 2 al voor de release mogen spelen en dat was een feest. Check vooral onze review om te lezen waarom dit vervolg weer een must-play is. Zeker voor fans van het eerste deel. ‘Stay tuned for the next episode!‘