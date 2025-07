[Review (in progress)] Donkey Kong Bananza – puur plezier, maar niet perfect

Na 25 jaar is het eindelijk zover. Een gloednieuwe 3D Donkey Kong. Gemaakt door dezelfde studio achter Super Mario Odyssey zijn de verwachtingen hoog. Hoewel we de game nog niet volledig hebben kunnen uitspelen hebben we wel al genoeg gezien voor een voorlopige score. De kans dat deze erg anders wordt is klein, maar weet dat het uiteindelijk net hoger of lager kan worden. We verwachten de update op donderdag online te hebben.

Het is ondertussen de derde keer dat ik schrijf over mijn ervaringen met Bananza. Eerder al na de preview in Parijs en een uitgebreidere preview waarin ik een aantal uur met de game aan de slag was. Nu heb ik dan de volledige game erg uitgebreid kunnen spelen waardoor ik zeker genoeg ben om een voorlopig eindcijfer te geven.

Op naar de kern

Het is weer zover de bananen van Donkey Kong zijn gestolen en de bekende aap laat zich natuurlijk niet kennen en gaat de daders achterna. Al snel ontmoet die een bijzondere pratende steen die al snel Pauline blijkt te zijn. Pauline komt van de oppervlakte en was ontvoerd door dezelfde groep die jouw bananen hebben gestolen. De Void Company is een gloednieuwe groep slechteriken met genoeg volgelingen die jou het leven zuur maken. Hoewel je begint met het terughalen van je bananen blijkt het al snel belangrijker te zijn om de Void Company voor te zijn. Hun ultieme doel is namelijk de kern van de planeet te bereiken om daar hun grootste wens uit te laten komen. Donkey Kong en Pauline hebben niet alleen hun eigen wensen, maar besluiten ook om de plannen van de Void Company te dwarsbomen.

Niet iedere bioom is even groot

Onderweg naar de kern kom je langs verschillende biomen. Van graslanden tot een giftig moeras of zelfs een tropisch strand met gigantisch fruit. Deze biomen bestaan uit één of meerdere lagen die je moet doorkruisen en hoeveel dat er zijn, hangt van het bioom af. Het tropische strand bijvoorbeeld is vooral als een soort relaxend tussenlevel bedoeld en bevat maar een enkele laag. Hierdoor zijn sommige biomen wat korter dan je misschien verwacht, maar het zorgt er wel voor dat er een goede flow is in het spel van diverse gebieden en personages.

Dat is iets waar ik wel blij mee ben, sommige personages vond ik namelijk een beetje matig zoals de soort stenen, maar gelukkig waren personages als de elders, Cranky Kong en overige inwoners wel uniek en toepasselijk voor de omgevingen en voor Donkey Kong. Als je de geschiedenis van Donkey Kong kent, moeten de dieren die je tegenkomt geen grote verrassing zijn.

De wisseling van de biomen zorgen ook dat het slaan niet saai wordt. Iedere bioom heeft namelijk wel unieke elementen die ervoor zorgen dat er afwisseling is qua hoe je verder komt. Zoals bijvoorbeeld een mijnkarretje, vruchten die paden kunnen maken en het gebruik van ijs om lava te trotseren. Mijn grootste angst voor het spel valt uiteindelijk erg mee. Het spelen wordt gelukkig niet eentonig en waar ik het nu over ga hebben zijn daar ook een grote reden voor.

Bananza’s maken het spel diverser

Een groot onderdeel zijn de Bananza-krachten. Deze krachten krijg je in verschillende gebieden van een Elder nadat je ze hebt geholpen een lp terug te vinden. Door een gezamenlijk ritme van DK en Pauline wordt er een kracht vrijgespeeld. Van de sterke Kong Bananza tot de snelle Zebra Bananza en de vliegende Ostrich Bananza. Per Bananza die je vrijspeelt krijg je weer unieke mogelijkheden en tegenovergesteld tot de Banandium Gems kunnen ze niet overgeslagen worden.

Ik moet zeggen, hoewel ik in eerste instantie dacht dat het te veel een gimmick zou worden die je amper gebruikt, zijn de krachten wel echt divers en handig. Zo heb ik genoeg stukken anders doorlopen dan waarschijnlijk de standaard manier was door het gebruik van de krachten. Ik merkte dat ze namelijk snel genoeg opladen om niet al te zuinig te hoeven doen. Het gebruiken van de krachten maakt het spel een heel stuk diverser dan ik had verwacht qua gameplay en daar ben ik blij om.

Zeker door het snel kunnen wisselen van kracht kun je leuke combinaties maken zoals het rennen over een breekbaar pad als de zebra en vervolgens vanaf daar vliegen als de struisvogel. Verder zijn er ook verschillende challenge-levels die specifiek voor een bepaalde Bananza-kracht is en hierdoor leer je ook beter je krachten te gebruiken.

Pauline voelt een beetje als ondergeschoven kindje

Wat ik wel wat jammer vind, is dat Pauline een beetje als een soort gimmick gebruikt wordt. Je kunt haar laten zingen om bepaalde blokkades/verzegelingen te verwijderen. Wat je al snel merkt, is dat het veel hetzelfde is. Er is geen limiet of grens wat je kunt wegzingen en ik had graag juist ook een soort skill tree voor Pauline gezien. Zeker aangezien het hele spel wordt gehint naar een speciale kracht die Pauline bezit.

Het helpt ook niet dat het gebruiken van deze kracht gewoon de L-knop indrukken is. In multiplayer heeft ze gelukkig wel wat meer een rol en voelt ze nuttiger dan Cappy in Odyssey. Misschien zelfs een beetje te nuttig. Het kunnen blijven vuren van vocal blasts is een beetje overpowerd namelijk. Je kunt praktisch oneindig deze afvuren en vijanden raken, gevaarlijke oppervlaktes als lava vernielen en meer. Wat wel weer gek is, is dat het zingen voor het verbreken van verzegelingen gewoon door speler 1 gedaan blijft worden. Het is leuk en handig voor het ontdekken, maar ik denk dat ik de verhaallijn vooral als singleplayer wil doen.

Performance niet altijd even perfect

Over het algemeen draait de game best solide met op bepaalde momenten opzettelijke slowdown voor impact van slagen. De game kan over het algemeen veel kleine details aan en draait over het algemeen erg goed. Toch is het niet overal het geval helaas. Hoewel ik vooral kleinere dips heb gezien was er één floor waar het tijdens een bossfight wel echt goed te merken was. Dit was floor 700 en wat er gebeurde in de fight was dat er constant projectielen op je afgeschoten werden, maar ook bewegende muren van materiaal verscheen. Hier merkte je wel duidelijk haperingen. Geen haperingen die het onspeelbaar maakten, maar toch jammer voor een spel wat juist de nieuwe console moet showcasen.

Beetje makkelijk, maar puur speelplezier

Opvallend aan Bananza is dat je voor zover ik heb gezien geen enkele Banandium Gem hoeft te verzamelen om verder te komen in het spel. Waar in Odyssey de manen noodzakelijk waren om verder te vliegen is dat hier niet het geval. Natuurlijk zijn ze handig om je skills te verbeteren, maar nergens is het echt 100% noodzakelijk voor. Dit maakt de game aanvankelijk makkelijker, aangezien je niet echt op onderzoek uit hoeft te gaan. Echter, door geen skill points te krijgen kun je het lastiger krijgen door bijvoorbeeld weinig levens te hebben.

Hoe dan ook hoef je als speler met een gewone doorloop niet bang te zijn dat het echt moeilijk wordt. De game is geschikt voor praktisch iedereen die al een beetje kan gamen. Het lastigste is misschien dat je op bepaalde floors niet te diep kunt graven omdat je dan gevaarlijke vloeistoffen bereikt, of vijanden die een extra beschermlaag krijgen. Voor een Game Over hoef je niet bang te zijn, de game pakt alleen maar 10% van je goud af met een maximum van 500 goud per keer doodgaan.

DK Artist is echt voor de artiesten

DK Artist is een functie die in de speciale Bananza Direct is aangekondigd. Hier kun je als speler naar hartenlust kliederen met steenhouwen. Je kunt beginnen met een basisobject zoals Donkey Kong’s hoofd of een banaan. Deze kun je al verven meteen, of je gaat aan de slag met het verbouwen. Naast verf tools krijg je toegang tot opties om steen toe te voegen, te verwijderen of bij te schaven. Je kunt hier de gekste dingen mee maken, maar het kost zeker wel tijd om goed onder de knie te krijgen.

Alles samen is het spel zeker een aanrader

Hoewel er zeker minpunten zijn en het spel niet perfect is, is het een absolute topper. De gameplay blijft na uren spelen nog steeds fris aanvoelen en spelers hebben genoeg om te ontdekken. Eerlijk voelt het zelfs wat natuurlijker dan in Mario Odyssey om echt op onderzoek uit te gaan. Pauline had iets beter gebruikt mogen worden, maar het is goed om te zien dat Donkey Kong ook in 3D nog kan schitteren. Ik zie graag meer Donkey Kong in de toekomst. Mocht je nu enthousiast zijn geworden dan kun je de game in onder andere de My Nintendo Store bestellen.