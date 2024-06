Monster Jam Showdown heeft off-road races

Race met extreme weeromstandigheden!

In de nieuwste trailer van Monster Jam Showdown zie je dat je met monster trucks ook off-road races kunt doen. Deze races vinden plaats onder extreme weersomstandigheden en op uitdagende banen. Zo kun je te maken krijgen met heftige zandstormen, zware regenval en sneeuwstormen. De banen liggen verspreid over verschillende gebieden in Amerika. Er zijn drie verschillende omgevingen waar je uit kunt kiezen: rijd door ijs en sneeuw in de bergen van Alaska, manoeuvreer tussen de bomen in de bossen van Colorado, en race over grote rotsen in Death Valley.

De off-road tracks hebben ook veel extra’s. Er zijn verschillende shortcuts om te ontdekken, onverwachte sprongen en bochten, en diverse verwoestbare objecten die je onderweg kunt kapot rijden. Breek deze objecten om je boost weer op te laden, dus wees zo roekeloos mogelijk! Monster Jam Showdown komt naar de Switch op 26 augustus.

Wat is jouw favoriete monster truck? Laat het weten in de reacties en bekijk hier de trailer.